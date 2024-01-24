رئيس مياه سيناء: الحد من التعديات على خطوط المياه وتقليل نسبة الفاقد

قام المهندس خالد مصطفي عزيز رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لتوزيع المياه و الصرف الصحي بشمال و جنوب سيناء، بالمرور علي قرية التلول التابعة لمدينة بئر العبد قطاع شمال.

ووجه رئيس الشركة بتكثيف حملات لجنة التعديات بقطاعى شمال وجنوب سيناء، بقيادة المهندس محمد خالد للحد من التعديات علي خطوط المياه وتقليل نسبة الفاقد واحكام السيطرة علي كميات المياه المنتجة بهدف وصولها إلى نهايات الخطوط الناقلة، لتحقيق الاستفادة القصوى من كميات المياه المنتجة يومياً، لخلق حالة من الرضا لدي المواطن عن الخدمات المقدمة من الشركة.

وقامت اللجنة بتركيب بطاريات للعدادات المخالفة وتنسيق أوضاعها وتسهيل تركيب عدادات جديدة لراغبى التوصيل وتقنيق أوضاعهم، أيضا استبدال العدادات المعطلة بعدادات جديدة (مسبق الدفع)، حيث تعتمد الخطة على تكثيف حملات التفتيش ورصد التعديات المحتملة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث يتعاون أعضاء اللجنة مع الجهات المعنية في كل منطقة لتنسيق الجهود وتعزيز الرقابة على استخدام المياه.

وأثناء الجولة تم الاجتماع بمشايخ وأهالي قرية التلول لسماع الشكاوي والتناقش حول طرق الحفاظ علي المياه وتيسير وصول المياه لجميع المواطنين.