منتخب المغرب يفوز على زامبيا ويتأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

فاز منتخب المغرب على نظيره زامبيا، بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لاورينت بوكو، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2023.

نجح حكيم زياش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكرة مرتدة من حارس مرمى زامبيا.

حاول المنتخب الزامبي في شوط المباراة الثاني تسجيل هدف التعادل لكن محاولاته باءت بالفشل في ظل براعة ياسين بونو، خارس مرمى أسود الأطلس، في الزود عن مرماه، لتنتهي المباراة بفوز المغرب بهدف دون رد، ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا.

ويقابل منتخب المغرب في الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا نظيره جنوب أفريقيا ثاني المجموعة الخامسة.