تايوان: 80% من المواطنين أصيبوا بكورونا

ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان، أن "المسح المصلي" لمرض كوفيد-19، الذي أجرته العام الماضي، أشار إلى أن حوالي 80% من السكان أصيبوا بالمرض، مرة واحدة على الأقل، قبل يونيو العام الماضي.

وكان مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة في تايوان، قد ذكر في فبراير العام الماضي أنه كلف مؤسسة "خدمات الدم" في تايوان بالعمل مع مراكز السيطرة على الأمراض لإجراء مسح مصلي للأجسام المضادة للكشف عن مرض "كوفيد-19"، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأربعاء.

واختارت المؤسسة حوالي 7 آلاف عينة من الدم، الذي تم التبرع به، في الفترة ما بين يناير ويونيو العام الماضي، بشكل عشوائي وتم إزالة المعلومات الشخصية للمتبرعين، واختبار الدم من قبل مراكز السيطرة على الأمراض؛ للكشف عن الأجسام المضادة لما يعرف باسم "بروتين القفيصة النووية" لفيروس كورونا، وهو بروتين يغلف المادة الوراثية للحمض النووي لسلالة "سارس - كوف2"، الذي يمكن أن يشير إلى إصابة سابقة.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان قد حثت في الخامس من يناير المواطنين، على الحصول على أحدث لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19، في أقرب وقت ممكن، حيث يظهر بحث جديد أن اللقاحات الأقدم لا تقدم حماية تقريبا، ضد الأعراض الحادة الناجمة عن متحورات "إكس.بي.بي" وهو سلالة فرعية من متحور "أوميكرون".

وقال نائب المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض فيليب لو، إنه ينصح البالغين وضعاف المناعة والمسنين بالحصول على اللقاحات الجديدة، مستشهدا بدراسة جديدة حول تفشي المتحور في جنوب كاليفورنيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت في 27 سبتمبر الماضي عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول مع حلول فصل الشتاء.