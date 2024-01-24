زيلينسكي يدعو إلى الإفراج عن مساعدات الاتحاد الأوروبي لبلاده

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وزعيم حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر اليوم الثلاثاء في كييف إلى الإفراج عن 50 مليار يورو (54 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي، وقالا إن هذه الأموال مهمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، خلال لقاء مع السياسي الألماني المحافظ، إن بلاده تعتمد على الإفراج عن المساعدات المالية التي ستقدم على مدى عدة سنوات خلال اجتماع خاص للمجلس الأوروبي في الأول من فبراير المقبل.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الثلاثاء عملية إنتاج الأسلحة في الغرب ووصفها بأنه بطيئة للغاية بصورة تفوق الحد .

وقال كوليبا في مقابلة في كييف مع صحيفة "بيلد" وتليفزيون "فيلت تي في" وصحيفة "بوليتيكو"، المملوكة جميعها لشركة "أكسل سبرينجر" "نحن نقدر كل ما نحصل عليه، لكن حجم الحرب يتطلب المزيد".

وتابع أن أوكرانيا تنتج المزيد من الأسلحة إلا أن الصناعة الدفاعية الغربية لا تستطيع تزويدها بذخيرة كافية للمدفعية. وقال إن الافتقار إلى الذخيرة يكلف أرواح العديد من الجنود الأوكرانيين.