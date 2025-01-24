أعلى محكمة إيطالية تؤيد إدانة أماندا نوكس بتهمة التشهير برجل برئ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أيدت أعلى محكمة في إيطاليا إدانة أماندا نوكس بتهمة التشهير لأنها اتهمت رجلاً بريئًا بقتل زميلتها في السكن عام .2007

واستأنفت نوكس حكم الإدانة على أساس حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي قال إنه تم انتهاك حقوقها بسبب عدم قيام الشرطة بتوفير محامٍ ومترجم مناسب خلال ليلة طويلة من الاستجواب بعد أيام قليلة من مقتل ميريديث كيرشر.

ونطقت القاضية مونيكا بوني الحكم بصوت عال في قاعة المحكمة التي كانت خالية باستثناء عدد قليل من المراسلين والحراس.

وعاد محامو كلا من نوكس والرجل الذي اتهمته ظلما ، باتريك لومومبا، إلى منازلهم.