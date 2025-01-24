القاهرة الإخبارية: دخول 130 شاحنة مساعدات غزة اليوم في أدنى مستوى منذ بدء الهدنة

أفادت «القاهرة الإخبارية» بوصول 130 شاحنة مساعدات، بينها 8 شاحنات وقود، إلى قطاع غزة اليوم الجمعة، عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم.

وأشار مصطفى عبد الفتاح، موفد «القاهرة» الإخبارية بمعبر رفح، إلى انتهاء حركة دخول شاحنات المساعدات المنطلقة من الأراضي المصرية اليوم الجمعة، وفقا لمواعيد العمل التي قررتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الإسرائيلي من المعبرين، واللذين يستخدمان كنقاط تدقيق لدخول المساعدات.

وأضاف أن العمل جار على قدم وساق في الجانب المصري من أجل تجهيز المزيد من الشاحنات استعدادًا لصباح السبت، على الرغم من أن يوم السبت يعد يوم عطلة رسمية في الجانب الإسرائيلي، وذلك في حال استئناف العمل في المعابر صباح السبت.

وأشار إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة منذ بدء الهدنة تجاوز 1500 شاحنة خلال 6 أيام.

ونوه أن اليوم الجمعة شهد عبور أقل عدد من الشاحنات الداخلة؛ نظرًا لتقليص ساعات العمل من الجانب الإسرائيلي في معبري العوجة وكرم أبو سالم، مقارنة بالأيام الخمسة الماضية التي شهدت دخول متوسط 300 شاحنة يوميًا.