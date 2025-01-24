النيابة تصرح بدفن جثة سيدة وطفلة لقيا مصرعهما في حادث مروري بالشيخ زايد

قررت نيابة أكتوبر التصريح بدفن جثتي سيدة وطفلة توفيا في حادث مروري مروع وقع في منطقة الشيخ زايد، فيما أمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري في مدينة الشيخ زايد، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين. وعليه، دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيارة الملاكي كانت تسير بسرعة زائدة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وبالتالي انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة سيدة وطفلة، بينما أصيب 6 آخرون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع مخلفات الحادث من مكانه، ونقلت جثتي الضحيتين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق.