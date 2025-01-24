القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، تفعيلا للدور المجتمعي الذي تقوم به القوات المسلحة في دعم مؤسسات المجتمع المدني لما تقدمه من خدمات لأبناء الشعب المصري العظيم وتفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات.

وقام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بزيارة عدد من المرضى الخاضعين للعلاج داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتوزيع الهدايا العينية وتقديم الدعم المعنوي لهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأعرب عدد من المرضى ومسئولي المستشفى عن امتنانهم لتلك الزيارة التي تعكس حالة الترابط بين القوات المسلحة وأبناء الوطن، فيما أعربوا عن تقديرهم للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة وما يترتب على تلك الزيارات من أثر إيجابي ورفع الروح المعنوية للحالات التي تتلقى الخدمة العلاجية بالمستشفى.

وفي ختام الزيارة وجه الطلبة الشكر والتقدير للقائمين على تقديم الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفى، كما أعربوا عن سعادتهم لمشاركتهم في رسم البسمة على وجوه المرضى.