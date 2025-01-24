وزير الخارجية: التتويج بوسام التاج الملكي البلجيكي يعكس العلاقات الثنائية بين البلدين

وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الشكر والتقدير للحكومة البلجيكية الصديقة والملك على تقليده وسام التاج الملكي البلجيكي، قائلا إنه يعكس عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا والمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، والتي توجت بالزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى بلجيكا في فبراير 2022.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد»، أن التكريم محل تقدير يعكس مدى محبة بلجيكا لمصر والدور المصري في صنع السلام وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأشار إلى أنه عقد عدة لقاءات على مدار اليومين الماضيين مع رؤساء مختلف الشركات البلجيكية العاملة في مصر، على هامش الزيارة التي يجريها إلى بروكسل، مضيفا أن اللقاءات شهدت الإشادة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتي بدونها لم تكن لتأتي هذه الشركات إلى مصر دون وجود بنية تحتية قوية من طرق وكباري.

كما لفت إلى إشادة رؤساء الشركات البلجيكية بالتسهيلات الكبيرة جدًا وتقديرهم للقرارات المهمة من الحكومة المصرية المتعلقة بإزالة الكثير من العوائق الإدارية والبيروقراطية وإعطاء مزيد من التسهيلات للاستثمار الأجنبي.

وكرم وزير الخارجية البلجيكي، برنارد كوينتين، نظيره بدر عبد العاطي؛ بوسام التاج الملكي من الدرجة الأولى، وذلك تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات المصرية-البلجيكية خلال فترة عمله سفيرًا لمصر في بروكسل 2021-2024، ونائبا لرئيس البعثة المصرية 2008-201، وجرت مراسم التكريم في قصر إجمونت ببروكسل.