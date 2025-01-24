كندا: فرض ترامب تعريفة جمركية على منتجاتنا سيزيد تكلفة السلع على الأمريكيين

قال رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو يوم الخميس إن المستهلكين الأمريكيين سيدفعون المزيد إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية على المنتجات الكندية.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس بأنه لا يزال يخطط لفرض تعريفة بنسبة 25% على كندا والمكسيك ابتداء من الأول من فبراير المقبل. وكان ترامب قد هدد سابقا بفرض تعريفات جمركية على المكسيك وكندا والصين بمجرد توليه منصبه، لكن التعريفات لم تفرض في اليوم الأول.

وقال ترودو إنه إذا مضى ترامب قدما في خطته "سواء في 20 يناير، أو في أول فبراير، أو في 15 من ذات الشهر كهدية عيد الحب، أو في أول أبريل أو في أي وقت"، فإن كندا سترد بفرض تعريفات انتقامية و"ستزيد أسعار كل شئ تقريبا بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين".

وأضاف ترودو في تصريحاته للصحفيين في أوتاوا: "نحن لا نعتقد أنه يريد ذلك".

وتدرس كندا فرض تعريفات انتقامية على عصير البرتقال الأمريكي والمراحيض وبعض منتجات الصلب إذا نفذ ترامب تهديده.