رئيس وزراء ليسوتو يمثل أمام القضاء دون توجيه اتهامات له

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مثل رئيس وزراء ليسوتو، توماس تاباني، أمام محكمة ماسيرو الابتدائية، اليوم الاثنين، ولكن لم يُتهم بأي جريمة.

وكان من المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء اتهامات بالقتل والشروع في قتل وإلحاق أضرار بممتلكات بعد حادث إطلاق النار المميت على زوجته الثانية ليبوليلو تاباني في عام 2017.

غير أن المحامي العام هلالفانج موتينياني قال، إن هناك "الكثير من القضايا" لمناقشتها مع الشرطة قبل إمكانية توجيه اتهامات.

وقال كاليهانج ليتسيكا محامي تاباني، إنهما حضرا لقاعة المحكمة لأنهما أرادا إثبات أن رئيس الوزراء لم يحاول مقاومة المحاكم.

وترددت تكهنات واسعة النطاق الجمعة الماضية أن تاباني فر من البلاد بعدما لم يمثل أمام المحكمة، مستشهدا بفحوصات طبية في دولة جنوب إفريقيا المجاورة.

وقدم ليتسيكا طلبا ليتم السماح له بأن يطلب من المحكمة العليا تحديد ما إذا كان الدستور يسمح باتهام رئيس وزراء أثناء شغله للمنصب، وتم الموافقة على طلبه.

وأكد نائب مفوض الشرطة باسيكا موكيتي الجمعة الماضية، أن تاباني يمكن أن يواجه 3 اتهامات.