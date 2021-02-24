 مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:53 م

أكد مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف، وتغليب المصلحة الوطنية في التفاوض.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، حول "ترسيم الحدود الجيوسياسية مع دول الجوار"، نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء.

وأضاف الأعرجي أن "المفاوض العراقي عليه أن يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط والقرائن والحقائق والتعامل الجاري والعادات المتبعة، وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق".

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