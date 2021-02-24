محلل اقتصادي: المرشح الرئاسي في الأكوادور يسعى لاستنساخ نموذج الأرجنتين

قال مسؤول بارز بشركة امهرست بيربونت للأوراق المالية، إنه يتعين على المستثمرين أن يبدوا اهتماما شديدا بزيارة المرشح الرئاسي الإكوادوري أندريس أراوز إلى العاصمة الارجنتنية بوينس آيرس وليس بتلك اللاحقة لمدينة نيويورك.

وأضاف سيوبهان موردين، رئيس قسم استراتيجية الدخل الثابت في أمريكا اللاتينية في الشركة، في مذكرة أنه ربما تبدو خيارات أراوز بشأن التمويل تعتمد على فرض ضرائب أعلى واستثمار قسري في أذون الخزانة من جانب البنوك الخاصة.

وتابع موردين، في التصريحات التي اوردتها اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء، أنه إذا تم انتخابه، فإن أراوز سوف "يعزز سياسة غير تقليدية وإدامة عجز مالي هيكلي وإضعاف الدولار، الأمر الذي سوف يحد من القدرة على سداد الديون في المستقبل، مما يدفع عائدات السندات الإكوادورية إلى 15% -17% على غرار الأرجنتين.

وذكر أنه يبدو أن أراوز عاقد العزم على تكرار سياسات معلمه، رافائيل كوريا، ومع ذلك، يواجه تراجع مرونة الميزانية، وخيارات تمويل محدودة.