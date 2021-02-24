الإمارات واليمن يبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، العلاقات التاريخية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن عبدالله بن زايد آل نهيان أكد خلال اللقاء أن دولة الإمارات حريصة على أمن واستقرار اليمن وتدعم تطلعات الشعب اليمني في التنمية والازدهار وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده ،معربا عن تمنياته لحكومة الكفاءات اليمنية بالتوفيق والسداد في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها نحو توحيد الجهود الوطنية من أجل بلوغ الحل السياسي في اليمن وإنهاء الازمة اليمنية.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات تقدر عاليا الدور المحوري والمهم للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض ومساندتها الدائمة للشعب اليمني الشقيق.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده أن دولة الإمارات تتطلع إلى يمن آمن مستقر ومزدهر ينعم شعبه بالاستقرار والحياة الكريمة.