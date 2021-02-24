الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل



رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، أن وباء كورونا سينتهى مطلع العام المقبل.



وقال كلوج - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - : "انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".



وأكد المسئول بمنظمة الصحة العالمية أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.



في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.