صحة جنوب سيناء تطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية والتمريض باللقاح الخاص بحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا، كدعم من وزارة الصحة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن اللقاح متاح بالمجان للأطقم الطبية العاملين بكافة المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب برنامج وزارة الصحة المقرر في هذا الشأن.

و قال وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم إختياري وليس إجباري، ويجرى التطعيم بعد تسجيل البيانات الخاصة بالراغبين في الحصول على المصل، والتوقيع على الموافقة المستنيرة، والإجابة على الأسئلة بالتاريخ الصحي لهم، و ويتم قياس الحرارة و الضغط .

وأشار إلى أنه جرى تخصيص غرفة مخصصة داخل كل مركز صحي أو مستشفى لتطعيم الأطقم الطبية والتمريض، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة بتلقي كافة الأطقم الطبية للقاح.