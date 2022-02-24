الدفاع الروسية تعلن تدمير 83 هدفًا في أوكرانيا: أنجزنا مهام الخميس

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّها "دمّرت 83 هدفًا على الأرض في أوكرانيا".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع إعلانها أنّها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الدفاع الروسية بأنّ قواتها أخرجت منذ بداية العملية التي شنتها في أوكرانيا فجر اليوم الخميس 74 هدفا بريا للبنى التحتية العسكرية عن الخدمة.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان له بأن هذه الأهداف تشمل 11 مطارا لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك-إم 1".

وأشار كوناشينكوف إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2".

وقال المتحدث إن القوات الروسية لا تستهدف المدن والمرافق الاجتماعية داخل المواقع العسكرية الأوكرانية.

يشار إلى أن بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، في غزو أثار ردود أفعال غاضبة على الصعيد الدولي.

وقال بوتين إنّ بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات لما أسماها "سوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".