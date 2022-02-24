أوكرانيا: الهجوم الروسي أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديا وعشرات المدنيين

قالت الرئاسة الأوكرانية إن الهجوم الروسي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 40 جنديا وعشرات المدنيين، وذلك حسبما أوردت فضائية «يورنيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية أن القوات الحكومية قتلت «حوالي خمسين محتلا روسيا» خلال صدها هجوما على بلدة شاستيا الواقعة على خط المواجهة مع متمردين تدعمهم موسكو.

وكتبت القوات المسلحة الأوكرانية على «تويتر»: «شاستيا تحت السيطرة، قُتل 50 محتلا روسيا ودُمرت طائرة روسية أخرى في منطقة كراماتورسك، وهذه (الطائرة) تعد السادسة».

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.