عرض قناة العربية، لقطات تُظهر تجمع مئات عشرات الأوكرانيين داخل محطة مترو خاركيف التي حوّلتها السلطات إلى ملجأ، شأنها شأن كل محطات المترو في أعقاب الغزو الروسي.

وأظهرت اللقطات اكتظاظ المحطة بأعداد كبيرة من السكان وقد افترشوا الأرض وبحوزتهم أمتعة كانوا قد حملوها معهم أثناء الفرار من القصف الروسي.





واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.