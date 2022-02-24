روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا ستتواصل طالما كانت هناك حاجة

قال الكرملين إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتواصل طالما كانت هناك حاجة، مشيرًا إلى أن «رد الفعل العاطفي في الأسواق أمر متوقع»، وذلك حسبما أوردت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وبحسب فضائية «سكاي نيوز عربية»، أشار الكرملين إلى أن «عملية روسيا في أوكرانيا يجب أن تحقق أهدافها».

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كل محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.