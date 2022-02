بريطانيا تصدر تعليمات بمنع شركاتها الوطنية من الطيران فوق الأجواء الأوكرانية

قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، إنه أصدر تعليمات، اليوم الخميس، بتجنب شركات الطيران البريطانية المجال الجوي الأوكراني للحفاظ على سلامة الركاب وأفراد الطاقم، وذلك على خلفية الأحداث المروعة التي وقعت في أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أن بلاده مستمرة في الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا والعمل مع شركائها الدوليين؛ للرد على هذا العمل العدواني الأخير لروسيا.

Following the horrific events overnight in Ukraine, I’ve instructed @UK_CAA to ensure airlines avoid Ukraine airspace to keep passengers and crew safe. We continue to stand with the people of Ukraine and work with our international partners to respond to this act of aggression.