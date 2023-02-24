وزير الخارجية الأمريكي يزور كازاخستان في 28 فبراير

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بأول زيارة له إلى كازاخستان، يوم 28 فبراير الجاري.

جاء ذلك نقلا عن بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة خارجية كازاخستان، وأوردته وكالة أنباء كازاخستان "كازينفورم" اليوم الجمعة.

وسيستقبل رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وزير الخارجية الأمريكي، في العاصمة الكازاخستانية. بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي بلينكن مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مختار تلوبيردي

وفي إطار زيارته، سيشارك بلينكن في الاجتماع الوزاري "سي 5+1"، لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى وأمريكا.

وسيبحث هؤلاء المشاركون تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة مع أمريكا.

يشار إلى أن كازاخستان عضو في منظمة شنغهاي للتعاون إضافة إلى الصين وروسيا وقيرغزستان وأوزبكستان وطاجيكستان والهند وباكستان وإيران.