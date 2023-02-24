عز الدين الحزقي أحد مؤسسي جبهة الخلاص بتونس يعلن إيقاف ابنه الناشط جوهر بن مبارك

قال عز الدين الحزقي، أحد النشطاء المؤسسين لجبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس اليوم الجمعة، إن ابنه جوهر بن مبارك السياسي المستقل يخضع للإيقاف، بعد يوم من تفتيش منزليهما من قبل قوات الأمن.

وقال الحزقي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه لم يلتق ابنه بن مبارك استاذ القانون الدستوري وأحد أبرز القيادات في الجبهة منذ يومين.

وتابع "المعلومات التي لدي أنه موقوف بمركز الأمن بمنطقة بوشوشة" بجهة باردو قرب العاصمة.

وليس واضحا التهمة الموجهة لجوهر بن مبارك، لكن والده رجح أن تكون التهمة ذاتها الموجهة لعدد آخر من السياسيين الموقوفين وهي الاشتباه بـ"التآمر على أمن الدولة".

ويدعو الحزقي وبن مبارك مثل باقي المنتسبين للجبهة إلى تنحي الرئيس قيس سعيد عن الحكم، والدفع بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة انتقالية تجري خلالها مراجعات دستورية، ومن ثم انتخابات جديدة.