حكم بسجن قطب إنتاج أفلام هوليوود واينستين 16 عاما في قضية اغتصاب

ووصف القضية بأنها "خدعة للإيقاع به".

ففي 19 ديسمبر/ كانون الأول، أدانت هيئة محلفين في لوس أنجليس واينستين بتهمة اغتصاب واحدة وتهمتين بالاعتداء الجنسي على عارضة أزياء وممثلة.

وكانت الضحية، التي عُرفت بالاسم المستعار جين دو 1 لحمايتها وعدم الكشف عن هويتها، قد شهدت أن واينستين اعتدى عليها في غرفة فندق خلال مهرجان سينمائي إيطالي في لوس أنجليس في فبراير/ شباط 2013.

وتحدثت جين في المحكمة قبل قراءة الحكم، وروت للمحكمة الصدمة التي عانت منها "لسنوات عديدة" منذ الاعتداء.

وقالت: "قبل تلك الليلة كنت امرأة سعيدة للغاية وواثقة من نفسها. كل شيء تغير بعد أن اعتدى علي المدعى عليه بوحشية. لا توجد مدة عقوبة بالسجن كافية لتعويضي وإزالة الضرر الذي لحق بي".

في غضون ذلك، أصر واينستين على براءته، وقال للقاضية في المحكمة العليا في لوس أنجليس، ليزا لينش، إنه لا يعرف الضحية. وقال: "لم أغتصب جين دو 1 قط أو أعتدي عليها جنسيا".