إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالوادي الجديد



أسفرت انتخابات التجديد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، عن فوز كل من المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، والمهندس إبراهيم عاطف عبدالسلام، في شعبة مدني، وفوز المهندس أحمد ربوح، والمهندس محمد عاطف شوقي، والمهندسة أسماء عباس، في شعبة كهرباء، والمهندس عبدالرحمن محمود في شعبة ميكانيكا، والمهندس عبدالله عبدالمنعم، في شعبة عمارة.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، إن الانتخابات أجريت وسط إقبال المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، وسط توفير سبل الراحة منذ بدء التصويت حتى إعلان النتيجة.

وأشار، إلى أن الانتخابات شملت نصف أعضاء المجلس بالشعب المختلفة، وانتخاب 7 أعضاء جدد بواقع 2 من الأعضاء بشعبة مدني، وعضو واحد بشعبة عمارة، وعضو واحد بشعبة ميكانيكا، و3 أعضاء بشعبة الكهرباء، وأجريت الانتخابات في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف نقابة المهندسين.