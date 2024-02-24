تسليم جثة المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى والدته

سلمت السلطات الروسية جثة السياسي المعارض الراحل أليكسي نافالني إلى والدته، حسبما ذكرت المتحدثة باسمه كيرا يارميش على موقع إكس، تويتر سابقا، اليوم السبت.

وكان أقارب نافالني وفريقه المعاون يناشدون السلطات منذ أيام للإفراج عن جثته بعد وفاة معارض الكرملين الرئيسي في مستعمرة عقابية في سيبيريا عن عمر يناهز 47 عاما الأسبوع الماضي في ظروف غامضة.

وأضافت يارميش: "تم تسليم جثة أليكسي إلى والدته. شكرا جزيلا لجميع أولئك الذين طالبوا بذلك معنا".

وأضافت المتحدثة أن والدة نافالني، التي سافرت إلى السجن في أقصى شمال روسيا، حيث احتجز ابنها بعد علمها بوفاته، لا تزال في بلدة سالخارد القريبة.

وتابعت: "الجنازة لا تزال معلقة. لا نعرف ما إذا كانت السلطات ستتدخل لتنفيذ ذلك كما تريد الأسرة وكما يستحق أليكسي. سنبلغكم بمجرد ورود أخبار".

ومر أكثر من أسبوع منذ وفاة الناشط الروسي الأكثر شهرة في السجن، مما أثار غضبا دوليا من القادة الذين اعتبروه سجينا سياسيا.

وألقى قادة غربيون من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل نافالني بعد سنوات مما يقولون إنه سجن لا مبرر له.

وتجري روسيا انتخابات رئاسية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يفوز بوتين بسهولة.