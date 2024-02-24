أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض كمية العملة المطبوعة بمقدار 1.2 تريليون دينار بين شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

وقال موقع "السومرية نيوز" إنه توصل من خلال مراجعة تاريخية للعملة المطبوعة، إن هذا الانخفاض بكمية العملة يعد ثالث أكبر انخفاض مسجل منذ 20 عامًا.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي كمية العملة الموجودة في العراق المطبوعة حتى ديسمبر 2023 بلغت 101.4 تريليون دينار عراقي، انخفاضا من كمية العملة التي كانت موجودة في العراق في نوفمبر 2023 والتي بلغت حينها 102.6 تريليون دينار عراقي.

وهذا يعني أن حجم ما انخفض من كمية العملة المطبوعة تبلغ 1.2 تريليون دينار من المفترض أنها اختفت، والطريقة الوحيدة لذلك عادة هو قيام البنك المركزي العراقي بإتلاف هذه العملة، وعادة ما يقوم بتعويضها بطباعة عملة أخرى، وفق الموقع.

وأشار إلى أنه راجع البيانات التاريخية لطباعة العملة في العراق، وتبين أن طباعة وكمية العملة تأخذ منحاً تصاعديًا في كل شهر، ونادرا ما تنخفض كمية العملة، حيث إن الطباعة مستمرة مما يزيد من كمية العملات، لكن الإتلاف هو الفعل الأقل حدوثا عادة.

وتظهر البيانات أن أكبر انخفاض مسجل في كمية العملة العراقية منذ 2004 وحتى الآن، كان بين شهري يونيو ويوليو 2014، حيث بلغ الانخفاض تريليوني دينار، وبعدها بين نوفمبر وديسمبر 2015 بانخفاض بلغ 1.4 تريليون دينار، وكذلك بين مايو ويونيو 2021 بانخفاض بلغ 1.4 تريليون دينار.

ويأتي الانخفاض الأخير بين ديسمبر ونوفمبر 2023 كثالث أكبر انخفاض بكمية العملة المطبوعة خلال شهر واحد والبالغة 1.2 تريليون دينار، منذ 2004 وحتى الآن أي منذ 20 عاما.

كما أنه يأتي ضمن 6 انخفاضات مشابهة فقط والبالغة أكثر من تريليون دينار خلال شهر، منذ 20 عاما.