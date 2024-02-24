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رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى أوكرانيا

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 11:51 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 11:51 ص
وصلت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث يحيي زعماء من أوروبا ومختلف دول العالم الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية اليوم السبت.

وباعتبارها القائمة بأعمال رئيسة مجموعة السبع، سترأس ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو كونفرانس من كييف في وقت لاحق اليوم السبت، بمشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر صدور إعلان مشترك عن المؤتمر في وقت لاحق.

وتضم مجموعة السبع أيضا أمريكا، وكندا، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، وألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، يزور أوكرانيا أيضا وسينضم معظم الزعماء إلى الاجتماع، عبر رابط فيديو.

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