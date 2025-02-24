جنايات بورسعيد: السجن 7 سنوات لمتهم في قضية هتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الرؤوف قبطان، وأحمد عبدالظاهر الجمال، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالعقوبة 7 سنوات على المتهم في القضية رقم 1984 لسنة2024 كلي بورسعيد.

وتعود وقائع أحداث القضية، إلى 2024 الماضي، والمقيد بمحضر برقم 2698 لسنة 2024 جنح العرب، والمتهم فيها م.ح. أ، بجريمة هتك عرض طفلة صغيرة، بعد أن استدرجها بعيدا عن أعين ذويها بنطاق دائرة قسم شرطة حي العرب.

وقضت هيئة محكمة جنايات بورسعيد، بحكمها المتقدم مع إلزام المتهم بالمصاريف، وإحالتة إلى المحكمة الجنائية المختصة.