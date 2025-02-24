لبنان يجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط

جدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، خلال لقائه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماجرو، المطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وغاراتها الجوية.

واستقبل الوزير رجي، اليوم الاثنين، السفير ماجرو "وجرى بحث المستجدات اللبنانية والإقليمية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وجدد رجي "مطالبة لبنان بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وغاراتها الجوية وخروقاتها لسيادة لبنان، تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

واستعرض وزير الخارجية اللبناني مع السفير الفرنسي "نتائج مؤتمر باريس الوزاري من أجل سوريا الذي عـُقد في العاصمة الفرنسية بتاريخ 13 فبراير 2025 بمشاركة الوزير رجّي."

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي.