محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز طب الأسرة بمنية المرشد ضمن مبادرة حياة كريمة

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مركز طب الأسرة بقرية منية المرشد بمركز مطوبس، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المركز أقيم على مساحة 2400 متر مكون من 3 طوابق، ليضم عيادات طبية متنوعة بالتخصصات الطبية المختلفة، مركز أشعة، وغرف إرشاد صحي، وغيرها من أقسام الوحدة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.