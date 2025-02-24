قادة دول البلطيق يهنئون فريدريش ميرتس على فوزه في الانتخابات الألمانية

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هنأ رؤساء وزراء دول البلطيق، اليوم الاثنين، زعيم المحافظين الألماني فريدريش ميرتس على تصدر تحالفه المحافظ نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد.

وكتب رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال باللغة الألمانية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تهانينا فريدريش ميرتس"، ونشر صورة له وهو يصافح الزعيم الألماني المحافظ.

وأضاف ميشال: "أننا نتطلع إلى تعاون ناجح من أجل أوروبا أكثر أمنا وقوة وتوحدا".

وعبرت أيضا رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا عن تهنئتها لميرتس على "فوزه الحاسم".

وكتبت سيلينا على منصة إكس باللغة الألمانية: "آمل أن يتم تشكيل حكومة بسرعة، وأتطلع إلى تعاون أوثق بين لاتفيا وألمانيا."

وقال رئيس وزراء ليتوانيا جينتوتاس بالوكاس، إنه "واثق" من أن الشراكة "المثمرة بشكل خاص" مع ألمانيا "في مجالي الدفاع والأمن، القائمة على الالتزامات المتبادلة والقيم المشتركة، سوف تستمر في الازدهار"، مما يعزز أمن كلا البلدين والأمن الأوروبي.