رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يطالب بإضافة عبارة في نهاية المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية

طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".

وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها".



من جهته، عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب به النائب وأكثر، وهو ما يتبع في الدول المتقدمة".



وفي نهاية المناقشات تم رفض المقترح المقدم من نائب التجمع.