الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج تونكين بعد إعلان فيتنام خطا جديدا لمياهها الإقليمية

أعلنت السلطات الصينية أنها بدأت تدريبات بالذخيرة الحية في خليج تونكين، اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام فقط من إعلان فيتنام عن خط جديد يحدد ما تعتبره مياهها الإقليمية في هذا الممر المائي بين البلدين.

وقالت إدارة السلامة البحرية الصينية، إن التدريبات سوف تركز على منطقة خليج بيبو، الأقرب إلى الجانب الصيني من خليج تونكين، وسوف تستمر حتى مساء الخميس.

ولم تقدم الإدارة مزيدا من التفاصيل، لكن هذه التدريبات تأتي عقب إعلان فيتنام الأسبوع الماضي عن وضع خط أساس يُستخدم لحساب عرض مياهها الإقليمية في خليج تونكين.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن خط الأساس يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيشكل "أساسا قانونيا قويا لحماية وممارسة سيادة فيتنام وحقوقها السيادية وولايتها القضائية."



يشار إلى عدة دول مطلة على بحر الصين الجنوبي، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، تتنازع بشأن السيادة على مناطق منه منذ عدة قرون، ولكن التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الاخيرة.

وعززت الصين تحديدا ادعاءاتها بالسيادة على أجزاء واسعة من هذا البحر عن طريق تشييد الجزر الاصطناعية فيه وتسيير الدوريات البحرية في مياهه.