لافروف: وقف إطلاق النار يرتبط بتلبية شروط موسكو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستوافق فقط على وقف إطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا إذا تمت تلبية شروط موسكو.

وقال لافروف في أنقرة، حيث التقى مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن هذه الشروط تشمل اعتراف كييف بالأراضي التي خسرتها و"التخلي التام والملزم عن الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

يذكر أن هدف الانضمام إلى حلف الناتو منصوص عليه في الدستور الأوكراني، والذي سيتعين تعديله.

وبعد ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في البحر الأسود عام 2014، ضمت روسيا أيضا مناطق خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك بعد بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.

وأعلنت موسكو أنها مناطق روسية في الدستور وتطالب كييف بالتخلي عنها في إطار اتفاق سلام.

كما أشار لافروف إلى المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حل الصراع قائلا إن ترامب وصف محاولة حصول أوكرانيا على عضوية الناتو بأنها خطأ.

وأضاف لافروف أن روسيا ستوقف عملياتها العسكرية فقط إذا أسفرت المفاوضات مع الولايات المتحدة عن نتيجة واضحة وموثوقة لصالح روسيا.