بن شرقي ينافس بنتائج وثنائي الدوري على أفضل هدف في الجولة 15

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتمت أمس الجولة الخامسة عشرة من الدوري، والتي شهدت تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1، في مباراة القمة، فيما فاز بيراميدز على طلائع الجيش 2-1 ليبتعد بصدارة جدول الترتيب عن الأهلي.

ورشحت الرابطة هدفي مباراة القمة لأشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، ومحمود بنتايج الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بجانب هدفي ياو أنور، لاعب البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وهدف حازم محمد لاعب حرس حدود أمام بتروجت.

وتحسم الجائزة بتصويت الجماهير عبر الحساب الرسمي للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الرابطة مقطع فيديو للأهداف الأربعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وعلقت عليه: «تمريرة بالمقاس وإنهاء بالصدر من ياو أنور.. هدف رائع من حازم محمد على الطاير.. عرضية من جراديشار ورأسية مميزة من بن شرقي.. تيكي تاكا من لاعبي الزمالك تنتهي بهدف عن طريق محمود بنتايك.. اختر افضل هدف في الجولة 15 في الدوري».