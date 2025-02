فازت الممثلة زوي سالدانا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، وذلك خلال حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لعام 2025، عن دورها المميز في فيلم "إيميليا بيريز - Emilia Pérez".

وتنافست سالدانا على الجائزة مع عدد من المبدعات، منهن مونيكا باربارو عن فيلم "A Complete Unknown"، جيمي لي كرتس عن فيلم "The Last Showgirl"، دانييل ديدوايلر عن فيلم "The Piano Lesson"، وأريانا جراندي عن فيلم "Wicked".

وخلال كلمتها أثناء تسلم الجائزة، قالت سالدانا: "فخورة بكوني جزءا من نقابة تتيح لي أن أكون على طبيعتي. لم يتم أبدا التشكيك في من أين أتيت أو الحكم على بسبب طريقة حديثي أو الضمائر التي أستخدمها. لكل شخص الحق في أن يكون هو نفسه. 'إيميليا بيريز' يتحدث عن الحقيقة والحب، ونحن كممثلين يجب أن نروي قصصا تكون محورية وتدفع للتفكير، وجميلة، وتعيش ضمن نطاق الحرية الفنية".

تعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة واحدة من أكثر الجوائز شهرة وتقديرا في مجال التمثيل، حيث تحظى بمشاركة واسعة من نجوم هوليوود، وتعد معيارا مهما للتكريم والاعتراف بالمواهب البارزة في صناعة السينما والتلفزيون.