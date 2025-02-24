مسئول أمريكي: سنستخدم الفيتو ضد أي تعديل لمشروع قرارنا حول أوكرانيا في الأمم المتحدة

أعلن مسئول أمريكي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو ضد أي تعديل لمشروع قرارها في الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، قبل التصويت عليه.

وقال مسئول وزارة الخارجية في تصريحات لصحفيين: «سنستخدم الفيتو ضد التعديل الروسي إذا عرض علينا في مجلس الأمن، وسنستخدم الفيتو ضد التعديلات الأوروبية إذا تم رفعها إلى مجلس الأمن»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على مجلس الأمن وليس على تصويت منفصل سابق في الجمعية العامة في الذكرى الثالثة للحرب مع روسيا.

وتابع: «الهدف هو إبقاء القرار بعيدا عن أي ضوضاء ومقتضب وبأساسيات ما يريد الرئيس منا أن نفعله وهو استخدام الأمم المتحدة لتحقيق السلام».

ويعتزم أعضاء الاتحاد الأوروبي الأربعة في مجلس الأمن وبريطانيا تعديل النص لوصف روسيا بالمعتدي والإصرار على وحدة أراضي أوكرانيا، بحسب مصدر دبلوماسي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يشدد على وحدة أراضي أوكرانيا وسعى إلى عزل روسيا لكن ترامب غيّر الموقف الأمريكي واقترح تطبيع العلاقات مع موسكو.