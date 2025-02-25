داعية إماراتي يتبرع لـ إبراهيم شيكا

تبرع الداعية الإماراتي وسيم يوسف بمبلغ ربع مليون جنيه على الهواء مباشرة لدعم اللاعب إبراهيم شيكا، وذلك استجابةً لمناشدة زوجته، هبة التركي.

قال وسيم يوسف في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد»: "وجع السرطان صعب، ولا يشعر بألمه إلا من مرَّ بهذه المحنة".

أضاف: "لقد سمعت عن حالته ورأيت معاناته، وأنا شخصيًا أُصبت بالمرض من قبله، وتكفلت دولة الإمارات بعلاجي على نفقتها لذا، كان لزامًا عليّ أن أُحسن لغيري وأتكفل بعلاجه".

تابع:" لن أتحمل تكاليف العلاج فقط، بل غدًا سيصل إلى حساب الأخت هبة وزوجها إبراهيم مبلغ ربع مليون جنيه، ليكون إيجارًا لمنزلهم مدى الحياة، لأنهم يسكنون في منزل بالإيجار".

أكد: "هذا المبلغ بخلاف تكاليف العلاج، فأنا أتكفل بعلاجه من الألف إلى الياء حتى يتعافى تمامًا ويعود بصحة وسلامة، وما أفعله ليس إحسانًا، بل هو رد للجميل لمصر وشعبها، الذين كانوا دومًا يقدمون الخير ويدفعون الزكاة لدعم الوطن العربي".

أتم:" هذا أقل ما يُقدم لمصر، التي كانت في أيام عزها تُطعم الفقراء في الوطن العربي، ووهذا أيضًا ردًا للجميل لأهل مصر، الذين علموني القرآن، ولو قدمنا لمصر أعيننا، فلن نستطيع أن نوفيها حقها".