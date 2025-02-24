جيش الاحتلال يشعل النار في أحد البنايات في مخيم جنين

أشعلت قوات جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، النار في أحد البنايات في مخيم جنين.

ودمرت آليات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في قباطية جنوب جنين خلال عدوانها على المنطقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما هدمت نحو 120 منزلاً في مخيم جنين بشكل كامل، وعشرات المنازل الأخرى جزئياً، ضمن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تصعيدها من عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني تحديداً في محافظتي جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وذلك منذ بداية العدوان الحالي، لتشكل هذه العمليات امتداد لسياسة الاعتقالات الممنهجة والتي تصاعدت بمستواها بعد حرب الإبادة.

وذكر نادي الأسير أنّه وفي إطار إعلان الاحتلال عن توسيع عمليته العسكرية في المحافظات الشمالية، فإن حالات الاعتقال في محافظتي جنين، وطولكرم، بلغت نحو 365 حالة اعتقال.