 قطر والأمم المتحدة تبحثان في جنيف تعزيز الشراكة لدعم الاستجابة الإنسانية للاجئين - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 8:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

قطر والأمم المتحدة تبحثان في جنيف تعزيز الشراكة لدعم الاستجابة الإنسانية للاجئين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 8:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 8:25 ص

اجتمعت وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر مريم بنت علي بن ناصر المسند اليوم الاثنين مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح وذلك على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة لدعم الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بدعم جهود مفوضية اللاجئين في حماية حقوق اللاجئين وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة، انطلاقا من إيمانها بالعمل الجماعي متعدد الأطراف لتخفيف المعاناة الإنسانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك