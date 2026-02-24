قطر والأمم المتحدة تبحثان في جنيف تعزيز الشراكة لدعم الاستجابة الإنسانية للاجئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمعت وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر مريم بنت علي بن ناصر المسند اليوم الاثنين مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح وذلك على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة لدعم الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بدعم جهود مفوضية اللاجئين في حماية حقوق اللاجئين وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة، انطلاقا من إيمانها بالعمل الجماعي متعدد الأطراف لتخفيف المعاناة الإنسانية.