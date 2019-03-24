الإندبندنت: كيف أنقذت تغريدة ترامب حول الجولان حملة نتنياهو الانتخابية؟

نشرت الإندبندنت عبر موقعها الالكتروني تحليلا لمراسلتها في القدس بل ترو تتناول فيه أثر تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وتقول ترو إنه رغم الانقسام الكبير على الساحة السياسية الإسرائيلية إلا أن الجميع يتفقون على أن موقف ترامب وتزامنه مع الأسابيع القليلة المتبقية على التصويت يهدي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، فترة رابعة في المنصب.

وتوضح ترو أن المرحلة التي مرت كانت شديدة الصعوبة على نتنياهو وتكتل الليكود الحاكم، حيث أوضحت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن الليكود يخسر التأييد العام بشكل متواصل لصالح التحالف الذي يتزعمه رئيس الأركان السابق وصاحب الشعبية الكبيرة بيني غانتس.

وتضيف ترو أن نتنياهو وسط كفاحه لتأمين دخول التاريخ كأطول رئيس وزراء في الخدمة في تاريخ إسرائيل تعرض لاتهامات متعددة بالفساد وتلقي الرشى وكان قريبا جدا من أن يصبح أول رئيس وزراء في تاريخ البلاد يتم عزله من المنصب قضائيا.

وتقول إن نتنياهو المعروف بإثارة الأزمات وخوض الحروب قبيل أي انتخابات يخوضها بهدف حشد أصوات اليمين تعرض لانتقادات هذه المرة لعدم إصداره أوامر بشن عملية عسكرية على قطاع غزة.

تزايد جرائم معاداة الإسلام

ونشرت الغارديان تقريرا لفيكرام دود بعنوان "تزايد جرائم معاداة الإسلام في بريطانيا بعد إطلاق النار في كرايست تشيرتش".

ويقول دود إنه حسب الإحصاء الذي أصدرته منظمة حقوقية مستقلة فإن معدل جرائم معاداة المسلمين المبلغ عنها عبر البلاد زاد خلال الأسبوع الماضي بمعدل 593 في المائة بعدما قام متعصب بإطلاق النار على المصلين في مسجدين في نيوزيلاندا.

وتنقل الجريدة عن منظمة "أخبر ماما" لمراقبة حقوق الإنسان أن نسبة الزيادة في معدلات جرائم معاداة الإسلام قد زادت خلال الأسبوع الذي تلى هجوم كرايست تشيرتش بما يفوق معدلها خلال الأسبوع الذي تبع هجمات مدينة مانشستر عام 2017.

وحسب المنظمة فإن 89 في المائة من البلاغات التي تلقتها في الفترة بين 15-21 مارس/آذار كانت مرتبطة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهجوم كرايست تشيرتش، بما في ذلك ترديد عبارات ساخرة تحوي ألفاظا موحية بإطلاق الرصاص على المسلمين.

وتضيف الجريدة أن المنظمة أكدت أن عدد وقائع معاداة المسلمين المرتكبة خلال الأسبوع الماضي كان ثاني أكبر عدد من نوعه خلال أسبوع في تاريخ إحصاءات المنظمة منذ عام 2012، حتى أنه كان أكبر من عدد الوقائع التي سجلت خلال الأسبوع التالي لتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

تزايد الطلب على بندقية "الإرهابي"

ونشرت التايمز تقريرا آخر يوضح تزايد الطلب في بريطانيا على البنادق الهجومية المماثلة لتلك المستخدمة في هجوم كرايست تشيرتش.

وتوضح الجريدة أن أندية التدريب على إطلاق النار عبر البلاد تلقت طلبات هائلة من الأعضاء لاستخدام هذا النوع وأنواع مقاربة من البنادق الهجومية خلال الأسبوع الماضي.

وتضيف الجريدة أن هذه الأندية "تتضمن أنشطتها إطلاق الرصاص على أهداف متحركة ويكون لها رد فعل عند إصابتها بالرصاص".

ماذا يعني تقرير مولر؟

ونعود إلى الغارديان في نسختها الرقمية حيث نشرت تقريرا بعنوان "ماذا يعني تقرير مولر بالنسبة لترامب؟"

ويركز التقرير، الذي أعده توم مكارثي وجون سواين من نيويورك، على التفاصيل التي قد يكشف عنها في وقت لاحق ضمن التحقيق الذي سلمه المحقق الخاص روبرت مولر للمدعي العام الأمريكي حول الاتهامات لحملة دونالد ترامب الانتخابية بشأن العلاقات مع روسيا.

ويحاول الصحفيان عدم استباق الأحداث قدر الإمكان، لكنهما رجحا أن التحقيق قد لا يخلص إلى توجيه اتهامات إلى ترامب.

ويوضح التقرير أن المدعي العام الأمريكي وليام بار صرح بعد تسلم التحقيق من مولر أنه ليس هناك إجراء يطلبه مولر في التحقيق يحظى بمعارضة بار، وهو ما يفسره الصحفيان بأن مولر في الغالب خلص إلى تبرئة ساحة ترامب وحملته.

ويضيف أن التحقيق لازال يحوي نقطة إثارة اخرى وهي نتيجة النظر في الاتهامات التي طالت ترامب بإعاقة التحقيق خاصة بعدما أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق جيمس كومي.