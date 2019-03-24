رئيس الوزراء الماليزي يغادر إسلام آباد بعد زيارة لباكستان استغرقت 3 أيام

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غادر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اسلام آباد، أمس السبت، بعد زيارة لباكستان استغرقت 3 أيام.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية أن المحادثات التى اجراها رئيس الوزراء الماليزي مع نظيره الباكستانى عمران خان تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وقضية اللاجئين من طائفة الروهينجا النازحين من ميانمار إلى بنجلاديش.

ومن جانبه، أكد وزير المالية الباكستاني أسد عمر أن ماليزيا أبدت اهتمامها بشراء مقاتلات باكستانية من طراز "جي إف 17" والقذائف المضادة للدبابات باكستانية الصنع.

وكانت باكستان قد منحت أول أمس الجمعة، لرئيس وزراء ماليزيا نيشان باكستان الذى يعتبر أرفع وسام مدنى في البلاد.