خوفا من إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، لجأ مواطن أمريكي وزوجته، في الستينيات من عمرهم، لتناول "فوسفات الكلوروكين" في محاولة منهم للتداوي الذاتي ضد الفيروس القاتل، ليموت الزوج متأثرا بالدواء، في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، ويترك زوجته في حالة حرجة في مستشفى "بانر هيلث".

واعتمد الزوجان في إقدامهم على تناول "الكلوروكين" على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول المادة، بأن عقار الكلوروكين، الذي كان يستخدم لعلاج الملاريا، والذي يخضع للاختبارات حاليا، بأنه "هبه من الله" لمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تحذير العلماء من مخاطر الإفراط في الادعاءات بشأن الأدوية غير المصادق عليها علميا، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت مستفى "بانر هيلث"، التي استقبلت الرجل وزوجته، في بيان لها: "إن الرئيس دونالد ترامب وصف الكلوروكوين بأنه علاج محتمل لـ كوفيد 19، ولكنه أيضًا مادة شائعة الاستخدام في تنظيف أحواض السمك"، وتابع البيان "تمت الموافقة على الكلوروكين من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، لكن إدارة الغذاء والدواء لم توافق عليه كعلاج لفيروس كورونا".

وشدد أطباء مستشفى "بانر هيلث" على أن الدواء، بالإضافة إلى الأدوية والمنتجات المنزلية الأخرى، التي يصنعها الأمريكيون، لا يجب تناولها لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه.

وقال الدكتور دانيال بروكس، المدير الطبي لمركز معلومات الأدوية، في البيان "بالنظر إلى مخاوف المواطنين بشأن فيروس كورونا، نتفهم أن الناس يحاولون إيجاد طرق جديدة للوقاية من الفيروس أو علاجه، لكن العلاج الذاتي ليس هو الطريقة للقيام بذلك."

لم تقدم مستشفى "بانر هيلث"، التي يقع مقرها في ولاية أريزونا الأمريكية، أي تفاصيل حول كيفية حصول الزوجين على الكلوروكين، ولكن وفقا للبيان، فقد عانى الزوجان من آثار ومضاعفات تطلبت الذهاب إلى مستشفى "بانر هيلث" القريب، بعد ثلاثين دقيقة من ابتلاع المادة.

وكان ترامب قد أعلن عن "الكلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكوين" بأنهما دواءا واعدا لعلاج فيروس كورونا، وقال في تغريدة على تويتر، يوم السبت، "إن هيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين، معًا، لديهما فرصة حقيقية ليكونا أحد أكبر العوامل التي تغير قواعد اللعبة في تاريخ الطب".

تشير بعض الأبحاث والنتائج الأولية إلى أن الدواء يمكن أن يكون مفيدًا ضد فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك، دفعت تعليقات ترامب مسؤولي الصحة للتحذير من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة، وتطوير العلاج.

قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، إن الأدوية قد تكون فعالة ضد الفيروسات التاجية الجديدة، ولكن لم يتم إثبات ذلك بشكل نهائي من الناحية العلمية.

الجدير بالذكر أن مركز نيجيريا للسيطرة على الأمراض ناشد، يوم الجمعة، النيجيريين بعدم التدخل في العلاج الذاتي بالكلوروكين، لأنه "يسبب الضرر ويمكن أن يؤدي إلى الموت"، بعدما أبلغت نيجيريا عن ثلاث تسمم بالدواء، بعد أن أقر ترامب به كعلاج محتمل.