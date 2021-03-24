الأعرجي: العراق لن يفرط بعلاقاته المتينة والراسخة مع دول الجوار

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء حرص الحكومة العراقية على إقامة أفضل العلاقات مع الدول والحكومات في الدول الشقيقة والصديقة.



وقال الأعرجي، خلال استقباله سفير تركيا في العراق فاتح يلدز، إن العراق لن يفرط بعلاقاته المتينة والراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة.



وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة .



وأكد الطرفان، على أهمية أن يسود الاحترام المتبادل العلاقة بين العراق وتركيا، وأن يكون الحوار البنّاء السبيل لحل المشكلات، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين.