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الرئيس الكونغولي يلتقي وفدا من الخارجية الأمريكية

فيليكس تشيسكيدي
فيليكس تشيسكيدي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 4:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 4:33 ص

بحث الرئيس الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسكيدي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الخارجية الأمريكية برئاسة السفير دونالد بوث، الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة كينشاسا، قضايا القارة والرئاسة الدورية للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس الوفد الأمريكي حسب بيان للرئاسة الكونغولية، إن "الزيارة تأتي في إطار متابعة المباحثات التي تمت خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس الكونغولي ونائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قبل بضعة أسابيع"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل على إرساء أسس جديدة للتعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع بلدان الاتحاد الإفريقي.

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