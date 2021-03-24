 إصابة كليتش لاعب المنتخب البولندي بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 مارس 2021 12:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

إصابة كليتش لاعب المنتخب البولندي بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 11:42 ص

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الفحوص كشفت إصابة ماتيوز كليتش لاعب خط وسط المنتخب وفريق ليدز يونايتد الإنجليزي، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال جاكوب كفياتكوفسكي المتحدث باسم الاتحاد إن اللاعب بحال جيد ولا يشعر بأي أعراض، لكنه لن يرافق المنتخب في رحلته إلى بودابست لخوض مباراته أمام نظيره المجري غدا الخميس في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وجرى عزل اللاعب عن زملائه بالمنتخب البولندي.

وستكون المباراة أمام المجر هي الأولى للمنتخب البولندي تحت قيادة مديره الفني الجديد باولو سوزا.

وبعد مواجهة المجر، يلتقي المنتخب البولندي منتخب أندورا يوم 28 مارس في وارسو ثم يلتقي منتخب إنجلترا في 31 من الشهر نفسه على ملعب ويمبلي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك