إصابة كليتش لاعب المنتخب البولندي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الفحوص كشفت إصابة ماتيوز كليتش لاعب خط وسط المنتخب وفريق ليدز يونايتد الإنجليزي، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال جاكوب كفياتكوفسكي المتحدث باسم الاتحاد إن اللاعب بحال جيد ولا يشعر بأي أعراض، لكنه لن يرافق المنتخب في رحلته إلى بودابست لخوض مباراته أمام نظيره المجري غدا الخميس في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وجرى عزل اللاعب عن زملائه بالمنتخب البولندي.

وستكون المباراة أمام المجر هي الأولى للمنتخب البولندي تحت قيادة مديره الفني الجديد باولو سوزا.

وبعد مواجهة المجر، يلتقي المنتخب البولندي منتخب أندورا يوم 28 مارس في وارسو ثم يلتقي منتخب إنجلترا في 31 من الشهر نفسه على ملعب ويمبلي.