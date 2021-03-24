إسرائيل تفرج عن اثنين من قادة حماس بعد القبض عليهما بالضفة الغربية

ذكر تقرير إخباري أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت اليوم الأربعاء سراح اثنين من قادة حماس بعد القبض عليهمافي الضفة الغربية .

وذكرت صحيف "يديعوت أحرونوت"، عصر الأربعاء، أن القوات الأمنية أطلقت سراح القيادي البارز في حماس جمال الطويل وعنصر آخر معروف من الحركة، بعد القبض عليهما مساء أمس الثلاثاء واقتيادهما لاستجواب استمر عدة ساعات.

كانت حركة حماس قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل القياديين في الحركة جمال الطويل وباجس نخلة في مدينة رام الله وعددًا من الأسرى المحررين.

وأكدت أن "حملات الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال وتطال أبناء الحركة وقياداتها، لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات الفلسطينية، بل ستزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية".

ومن المقرر إجراء انتخابات للمجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني في 22 مايو المقبل وذلك لأول مرة منذ عام 2006.