اليابان: خطط لتقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار للأزمة الأوكرانية

علمت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يخطط لتقديم مساعدات إنسانية إضافية ، للأزمة الأوكرانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الإذاعة اليابانية أنه من المرجح أن يعلن كيشيدا عن المساعدات الجديدة خلال القمة الطارئة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي ستعقد في بلجيكا اليوم /الخميس/ لبحث العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكانت الحكومة اليابانية قد تعهدت - في وقت سابق - بتقديم 100 مليون دولار كدعم إنساني لأوكرانيا، والدول المجاورة لها التي استقبلت لاجئين أوكرانيين، وسترفع المساعدات الإضافية التي قد يعلن عنها اليوم، الإجمالي إلى مائتي مليون دولار.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من المخطط أيضا أن يعلن رئيس الوزراء الياباني عن إسهام بالإفراد في المجال الطبي يتضمن إيفاد ضباط طبيين تابعين لقوات الدفاع الذاتية اليابانية لدعم الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة من بينها بولندا.