قال الفنان محمود حميدة، إنّه قدّم 28 فيلمًا في أول ثلاث سنوات من مسيرته الفنية، مقابل خمسة أفلام فقط في العامين التاليين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم إف إم"، الخميس، أنه لم يقدم فيلمين في آن واحد، موضحًا أنه حاول تصوير فيلمين في نفس الوقت لكنه فشل في ذلك وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّه مرّ بعد ذلك بفترة تُعرض خلالها الكثير من الأعمال عليه لكن لم يتمكن من المشاركة فيها.

ولفت إلى أنه استخلص من ذلك أنه لا يمكنه العمل إذا كان مهمومًا، متابعًا: "لو مش شايل هم مش بعرف أشتغل ولا أرسم شخصية".

وأوضح أنّ الشخصية التي يصنعها، يرغب في تساير الزمن بمعزل عن الدراما، واصفًا ذلك بالعمل الصعب.

ولفت إلى أن الممثل عليه صناعة شخصية تكون قادرة على تقديم تاريخ الشاشة في تاريخ الواقع - يقصد أن الدور الذي تقدمه الشخصية الفنية تتجسد على الأرض من قبل الجمهور.